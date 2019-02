Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, 9. Februar 2019:

Peine (ots)

Einbruch in Peine-Stederdorf. Am Freitag, den 08.02.20019, zwischen 17:45 Uhr und 21:30 Uhr, kam es im Ligusterweg in Peine Stederdorf zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Der bzw. die bislang unbek. Täter nutzen die Abwesenheit des Bewohners und verschaffte/n sich durch Aufhebeln eines Fensters unbefugt Zutritt in das Erdgeschoss des Hauses. Von dort aus gelangte/n er/sie in alle Wohnräume und entwendeten Armbanduhren, Elektronik-Kleingeräte und Bargeld in einem Gesamtwert von ca. 7500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Peine unter Telefon 05171 9990 entgegen.

