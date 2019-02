Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 9. Februar 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Streit in der Fußgängerzone Freitag, 08.02.19, gegen 23.02 Uhr Im Großen Zimmerhof in Wolfenbüttel gerieten zur o. a. Zeit eine 54jährige Fahrerin eines Sicherheitsdienstes und ein 47jähriger Fußgänger in Streit. Der 47jährige Wolfenbütteler, der mittig die Fußgängerzone entlang ging, ärgerte sich über die 54jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Pkw an dem Fußgänger vorbei wollte. Da der Fußgänger weiter mittig in der Fußgängerzone ging, hupte die Fahrerin, um am Fußgänger vorbei zu kommen. Das ärgerte diesen noch mehr, so dass er der Fahrerin zweimal den ausgestreckten Zeigefinger zeigte. Die Fahrerin fuhr daraufhin so dicht am Fußgänger vorbei, dass sie ihn beim Passieren leicht streifte, ohne ihn zu verletzen, um sich anschließend mit zügiger Geschwindigkeit zu entfernen. Beide waren über das Verhalten des jeweils anderen so erbost, dass sie gegenseitig Strafanzeige wegen Beleidigung und Nötigung erstatteten.

84jährigen Frau mit Rollator wird ihre Einkaufstasche samt Inhalt entwendet Freitag, 08.02.19, zwischen 12.00 und 12.30 Uhr Schöppenstedt, Neue Straße, Lebensmitteldiscounter Einer 84jährigen Frau aus Schöppenstedt wurde während des Einkaufs ihre Tasche samt EC-Karte, Bargeld, Ausweis und Brieftasche entwendet. Die Frau hatte ihre Tasche an ihren Rollator gehängt, um einzukaufen. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein z. Zt. unbekannte Person die komplette Tasche. Täterhinweise liegen im Moment nicht vor.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis Freitag, 08.02.19, gegen 22.40 Uhr Roklum, Uehrder Weg Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 29jähriger aus Roklum kontrolliert, der mit seinem Pkw unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass er zum wiederholten Male beim Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt unterbunden und eine Strafanzeige gefertigt.

Weitere Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Samstag, 09.02.19, gegen 03.05 Uhr Wolfenbüttel, Neuer Weg Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am o.a. Ort ein 22jähriger aus Königslutter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test ergab ein positives Ergebnis auf THC, Amphetamine und Methamphetamine. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Eine Strafanzeige gefertigt.

