POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 04. Februar 2019 - Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 04. Februar 2019 - Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Peine (ots)

Am 09.02.2019, gegen 03:35 Uhr, kam es in Peine, an der Woltorfer Straße zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, stellten die Beamten starken Rauch und Feuerschein in einer Wohnung im 3. Obergeschoss fest.

Die insgesamt 25 Bewohner des Hauses, darunter auch einige Kleinkinder, hatten sich bereits in Sicherheit gebracht und standen zum Teil in Schlafbekleidung auf dem Grundstück. Die Polizei weckte zudem noch zwei weitere Personen aus einem Anbau des Hauses und brachte sie, sowie die anderen Bewohner des vom Brand betroffenen Hauses, während der Löscharbeiten in den Räumlichkeiten der benachbarten Stadtwerke unter.

Die ebenfalls schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers aus dem vom Brand betroffenen Zimmer verhindern, so dass kein größerer Schaden entstand.

Drei Personen (zwei Frauen im Alter von 17 und 44 Jahren, sowie ein Mann im Alter von 53 Jahren) hatten vermutlich jedoch eine Rauchgasintoxikation erlitten und wurden mit einem Rettungswagen zur Behandlung dem Klinikum zugeführt.

Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus gelüftet worden war, konnten die Bewohner es wieder betreten.

Über die Brandursache und die genaue Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

