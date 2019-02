Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.02.2019

Peine (ots)

Am 10.02.2019 um 00:09 Uhr kam es im Bereich einer Shisha-Bar in der Woltorfer Straße in Peine zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. In der Shisha-Bar waren erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen worden, zwei weibliche Gäste der Bar waren kurzzeitig bewusstlos geworden und wurden mit Rettungswagen dem Klinikum Peine zugeführt. Bei acht weiteren Gästen wurden stark erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt, diese wurden vor Ort medizinisch versorgt. Insgesamt waren 12 Rettungswagen, 2 Notarztwagen und 41 Feuerwehrleute sowie 2 Streifenwagen vor Ort. Der Einsatzort wurde großräumig gesperrt. Die Shisha-Bar wurde vorläufig geschlossen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

