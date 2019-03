Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Mazda CX5

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 11.03.2019 zum 12.03.2019 wurde in der Eichenstraße in Neubrandenburg ein Fahrzeug der Marke Mazda entwendet. Der Mazda mit Berliner Kennzeichen wurde am 11.03.2019 gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Eichenstraße 1 abgestellt. Als der Eigentümer am 12.03.2019 gegen 06:00 Uhr wieder zu seinem roten Mazda CX 5 ging, stellte er den Diebstahl fest. Bei der Absuche der umliegenden Parkplätze wurde das Fahrzeug nicht aufgefunden. Der ein Jahr alte Mazda hat einen Wert von ca. 20.000 Euro.

Die Strafanzeige wegen des Diebstahls wurde aufgenommen. Der entwendete Mazda wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.

