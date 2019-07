Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizeihubschrauber und Diensthund stellen zwei Graffitisprayer

Magdeburg (ots)

Im Rahmen eines gängigen Überwachungsfluges entlang der Bahnstrecken über Magdeburg, entdeckte der Hubschrauber der Bundespolizei am heutigen Morgen, den 26. Juli 2019, gegen 02:00 Uhr in der Bahnabstellgruppe in Magdeburg-Salbke Personen. Die beiden Personen wurden unbemerkt durch die Besatzung des Hubschraubers dabei beobachtet, wie sie an einem Zug aufhielten und dort vermutlich Graffitis sprühten. Daraufhin wurde durch die Besatzung eine am Boden befindliche motorisierte Streife an den Tatort herangeführt. Als die beiden Männer gestellt werden sollten, versuchten sie zu flüchten. Das wurde durch den Einsatz eines Diensthundes jedoch verhindert. Der 20 und der 29-Jährige wurden in Gewahrsam genommen, bis dahin hatten sie bereits 20 Quadratmeter eines Zuges besprüht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurden die beiden Deutschen auf die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gebracht. Im Laufe des Vormittags legte einer der beiden Sprayer ein umfassendes Geständnis ab. Beide Männer werden sich nun wegen der Straftat Sachbeschädigung verantworten müssen. Unbenommen davon können noch finanzielle Regressansprüche des Eigentümers der Bahn auf zivilrechtlichen Weg gestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell