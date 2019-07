BPOLI MD: Flüchtender hinterlässt Personalausweis und Schlüssel bei der Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Am gestrigen Abend, den 24. Juli 2019, gegen 21:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg einen 26-Jährigen. Dieser händigt den Beamten seinen Personalausweis aus. Er vermied es, den Bundespolizisten einen Einblick in seine Tasche zu gewähren und setzte plötzlich zur Flucht an. Auf der Haupttreppe des Bahnhofs konnte er von einem Beamten eingeholt werden. Der 26-jährige Mann schlug dann jedoch um sich, wandte sich aus dem Griff des Beamten und flüchtete weiter. Dabei verlor er auch noch einen Schlüsselbund. Beim Abgleich der Daten seines hinterlassenen Personalausweises im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der Mann polizeibekannt ist. Zudem ermittelt die Bundespolizei momentan gegen ihn, da er Verdächtiger einer kürzlich begangenen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Nötigung ist. Wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am gestrigen Abend wird er nun erneut eine Strafanzeige erhalten.

