Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann stellt sich der Bundespolizei - Haft

Stendal (ots)

Am heutigen Tag, den 22. Juli 2019, gegen 11:00 Uhr sprach ein 42-jähriger Mann eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Stendal an. Er meinte den Beamten mitteilen zu müssen, dass er sich wegen seiner Geldstrafe von 700 Euro, die er aufgrund eines Urteils vom Amtsgericht Stendal im Dezember 2017 wegen Urkundenfälschung erhielt, nun mit der Staatsanwaltschaft Stendal geeinigt habe. Angeblich könne er das Geld in Raten bezahlen. Leider konnte seine Aussage nicht bestätigt werden. Somit muss er seine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen antreten. Er wurde durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht.

