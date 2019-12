Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss-Verursacher leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Ein 57jähriger Fahrer eines Skoda Rapid befuhr gestern gegen 19:45 Uhr den Berliner Ring in Richtung Bitscher Straße. Plötzlich kam er zu weit nach rechts und stieß gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der BMW wurde über den rechten Gehweg geschoben und kollidierte schließlich mit einem in einer Einfahrt geparkten Peugeot 4006. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 18.000 Euro. Der Skoda und der BMW waren nicht mehr fahrbereit. Ein Atem-Alkoholtest beim Verursacher ergab einen Wert von 0,93 Promille. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell