Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Radfahrer auf dem Querweg

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Querweg ist am Montagabend ein Auto mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 31-jährige Fahrer eines Daimlers war um 20.18 Uhr auf dem Querweg in Fahrtrichtung Borchener Straße unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich mit der Widukindstraße nach links abbiegen wollte, übersah er einen 22-jährigen Radfahrer, der den Querweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

