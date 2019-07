Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Paderborn (ots)

(mh) Auf dem Padersteinweg am Paderborner Padersees gab es am späten Montagnachmittag einen Unfall mit zwei Fahrradfahrern. Eine 56-jährige Frau nutzte den Weg um 17.10 Uhr. An der Kreuzung mit der Zuwegung zum Spielplatz Padersee fuhr ein weiterer Radfahrer auf den Padersteinweg auf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau ihr Rad ab und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Der zweite Radfahrer bremste kurz ab, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne sich weiter um die Verunfallte zu kümmern. Die Radfahrerin bat daraufhin eine Passantin um Hilfe, welche die Polizei verständigte. Ein Krankenwagen brachte die Radfahrerin schließlich in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die 05251/3060 zu melden.

