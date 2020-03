Polizei Düren

POL-DN: Überfall auf Tankstelle

Düren (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Mitarbeiter einer Tankstelle von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Das Opfer blieb körperlich unverletzt, nach dem Täter wird gefahndet.

Gegen 21:55 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Kölner Landstraße. Der Unbekannte war maskiert und richtete eine Pistole auf den Kassierer. Er forderte die Herausgabe von Geld, woraufhin der Angestellte dieses aus der Kasse entnahm und dem Täter gab. Der wiederum verstaute das Bargeld in eine weiße Tüte und verließ das Gebäude sofort im Anschluss. Er entfernte sich in entlang der Kölner Landstraße in Richtung Düren.

Der Täter war etwa 1,60 m bis 1,70 m groß und hatte einen auffällig gekrümmten Nacken (Buckel). Er war bekleidet mit einer braunen Jacke und einer dunklen Hose, über sein Gesicht hatte er eine schwarze Sturmhaube gezogen, deren Aussparungen an den Augen blaue Umrandungen aufwiesen. Insgesamt erweckte der Täter ein südländisches Erscheinungsbild und sprach mit mutmaßlich türkischem oder marokkanischem Akzent.

Hinweise auf den Täter sowie Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell