Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Montag, den 23.12.2020, kam es zwischen 16:30 Uhr - 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Zufahrt zum Quartier Süd. Ein 50-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur parkte seinen PKW, einen blauen Dacia Sandero, gegenüber dem Eingang des Marktes, in der zweiten Parklücke rechts neben dem Einkaufswagenunterstand. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden über dem vorderen linken Radkasten seines Fahrzeuges in einer Höhe von 60 - 80 cm. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0, zu melden.

