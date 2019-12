Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heiligenroth. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heiligenroth (ots)

Am Sonntag, den 22.12.2019 um 22:52 Uhr, kam es auf der L318, zwischen Großholbach und Montabaur, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die 21-jährige Fahrzeugführerin, aus der Verbandsgemeinde Wirges, befuhr die angegebene Strecke aus Großholbach kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches gegen das geltende Rechtsfahrgebot verstieß, musste die 21-jährige Fahrzeugführerin ausweichen und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich sodann von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt bzw. zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

