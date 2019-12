Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Gückingen (ots)

Im Zeitraum vom 13. bis zum 19. Dezember 2019 brachen Unbekannte in das Sportlerheim am Kunstrasenplatz in Gückingen ein. Der oder die Täter entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie einen LCD-Fernseher. Auch beim in der Nähe befindlichen zweiten Sportlerheim/Gerätehaus versuchten die Täter, ins Innere zu gelangen. Hier blieb es allerdings beim Versuch. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez unter Tel. 06432-6010 zu melden.

