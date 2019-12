Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall, Fahrzeugführer leicht verletzt

Unnau (ots)

Der 64-jährige Verkehrsunfallverursacher befährt am späten Samstagnachmittag mit seinem PKW die Hachenburger Straße in der Ortslage Unnau, erkennt einen am Straßenrand geparkten PKW zu spät und fährt frontal auf das parkende Fahrzeug auf. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Der geparkte PKW war unbesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von Rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell