Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, parkendes Fahrzeug beschädigt

Hachenburg (ots)

Der Geschädigte parkte seinen dunkelgrauen SEAT ATECA am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Geschäftskomplexes Saynstraße 23-25 in Hachenburg. Als er kurz später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher hatte möglicherweise beim Ein-/ Aussteigen den neben ihm parkenden PKW beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg (Tel.: 02662-95580).

