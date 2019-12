Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzdiebstahl im großen Stil

Welschneudorf (ots)

Ein Holzdiebstahl der besonderen Art ist nun ein Fall für die Polizei Montabaur geworden. Das Nadelholz im Wert von etwa 8000 Euro verschwand zwischen März 2019 und dem 20.12.2019 aus dem Wald in Welschneudorf. Das Waldstück befindet sich zwischen Welschneudorf und Arzbach ("Wolfskirchhof"). Insgesamt sind 200 Raummeter Fichtenholz, das in 2,50 m lange Holzstücke vorgeschnitten war, durch Unbekannte abtransportiert worden. Aufgrund der Gesamtumstände muss beim Abtransport ein Langholz-Lkw zum Einsatz gekommen sein. Insgesamt 4 LKW-Ladungen sind weg. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Montabaur.

