Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Westerburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19.12.2019, 18 Uhr bis Freitag, 20.12.2019 07:20 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines schwarzen Seat Ibiza. Die Scheibe wurde hierbei völlig zerstört, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Pkw war in der Langgasse in Westerburg geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen.

