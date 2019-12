Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerwald: Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Schenkelberg/ Wölferlingen/ Höchstenbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in Schenkelberg, Wölferlingen und Höchstenbach zu Einbrüchen in Kindergärten. Der oder die Täter hebelten jeweils rückwärtige Türen oder Fenster auf. Aus der Art und Weise der Tatbegehung geht die Polizei davon aus, dass die Taten alle zusammenhängen. Es wurden geringe Bargeldbeträge, drei Computer, ein Beamer und ein Kaffeevollautomat entwendet.

