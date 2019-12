Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Fachbach (ots)

Am 19.12.2019, gegen 17.30 Uhr, kam es auf der B 260 im Bereich Fachbach, Beginn der Ortsumgehung aus Richtung Koblenz gesehen, zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Koblenz fahrender Omnibus soll in der Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und dem entgegenkommenden Pkw den linken Außenspiegel abgefahren haben. Der Busfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 02603-9700.

