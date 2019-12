Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - BtM-Funde bei Personenkontrollen -

Diez (ots)

Am Mittwoch (18.12.2019) wurden am Nachmittag und abends durch Beamte der PI Diez unter Einbeziehung des Sachgebietes Jugendkriminalität Personenkontrollen durchgeführt. Schwerpunkte lagen im Bereich Freizeitpark Wirt und Bahnhof Diez. Hervorzuheben sind drei Fälle, wo bei männlichen Beschuldigten, zwischen 15 und 27 Jahre alt, Betäubungsmittel in Form von Cannabisprodukten aufgefunden und sichergestellt wurden. Entsprechende Strafanzeigen sind hier die (vorläufigen) Folgen.

