Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Laurenburg: Vermisster Günter Trieb tot aufgefunden

Laurenburg (ots)

Bereits am Dienstag, 10.12.2019 wurde der seit dem 04.12.2019 vermisste 78-jährige Günter Trieb aus Laurenburg an der Schleuse Kalkofen in der Lahn tot aufgefunden. Der 78-jährige wurde durch seine Familie am 04.12.2019 als vermisst gemeldet. Eine groß angelegte Suchaktion am 04. und 05.12. führte damals nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell