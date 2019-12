Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei erwischt Diebe auf frischer Tat

Celle (ots)

Am Mittwochvormittag beobachteten in Celle/Wietzenbruch zwei Polizeibeamte im Rahmen der Streife eine 29- jährige Frau, sowie ein 15- jähriges Mädchen und einen 14- jährigen Jungen, wie sie Kleidungsstücke aus einem Altkleider-Container herausholten und in einen Einkaufswagen eines Supermarktes legten. Gegen die drei wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

