Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Räuberischer Diebstahl im Brautmodengeschäft

Duisburg (ots)

In einem Brautmodengeschäft auf der Weseler Straße hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstagmittag (13. November, 13:45 Uhr) erst eine Mitarbeiterin (46) angerempelt und dann die Trinkgeld-Spardose gestohlen. Danach rannte der zwischen 30 und 40 Jahre alte und 1,60 und 1,65 Meter große Mann in Richtung Hagedornstraße davon. Die Kripo sucht nun Zeugen, die den Täter beobachtet haben. Er hat kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Lederjacke. Hinweise an das KK 34 unter 0203 280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell