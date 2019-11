Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkirchen: Körperverletzung im Straßenverkehr

Duisburg/Steinfurt (ots)

Die Polizei im Kreis Steinfurt sucht nach einer Körperverletzung im Straßenverkehr einen bislang unbekannten Mann. Der Gesuchte bremste am Freitag (26.07.), gegen 16.35 Uhr, mit seinem PKW, einem Pkw VW Polo, auf der Salzbergener Straße einen anderen Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand aus. Es kam zu einem Streit in dessen Verlauf der nun gesuchte Fahrer dem anderen Pkw Fahrer durch das geöffnete PKW-Fenster mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschlagene wurde hierbei leicht verletzt. Danach flüchtete der Täter mit seinem PKW. Der Geschädigte verfolgte diesen. Der unbekannte Tatverdächtige beging bei seiner Fahrt an einer Kreuzung einen deutlichen Rotlichtverstoß. Daraufhin wurde die Verfolgung abgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang konnte der Täter nicht ermittelt werden. Es haben sich Erkenntnisse ergeben, dass der Gesuchte aus dem Raum Duisburg kommen könnte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann erkennen oder die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Hier der Link zur Fahndung im Internet: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/neuenkirchen-noetigung-koerperverletzung

