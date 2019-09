Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Pkw contra Lkw

Ein Lkw blockierte am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr die Eisenbahnstraße, weshalb ein nachfolgender 29-jähriger Autofahrer auf einen parallel verlaufenden Schotterweg auswich. Als der Autofahrer wieder zurück auf die Fahrbahn einbiegen wollte, stieß er mit dem Lkw zusammen, der zwischenzeitlich wieder die Fahrt aufgenommen hatte. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Murrhardt: Unfall in Baustelle

Ein Autofahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr einen Baustellenbereich auf der Strecke zwischen Murrhardt und Karnsberg. Als ein Baggerfahrer dort mit seinem Arbeitsgerät schwenkte, übersah er den vorbeifahrenden Mercedes und beschädigte diesen mit der Baggerschaufel. Sowohl an dem Arbeitsgerät als auch am Auto entstand Sachschaden, der auf ca. 4000 Euro beziffert wurde.

