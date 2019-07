Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Fleischverarbeitungsbetrieb - Ergänzung

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Wie bereits herausgegeben, kam es am Freitagabend (21.06., 22.50 Uhr) zu einem Brand in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Verl an der Industriestraße. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4303742)

Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zwischenzeitlich wurde der Brandort auch gemeinsam mit einem Sachverständigen untersucht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die genaue Brandursache nicht ermittelt werden. Festgestellt werden konnte, dass das Feuer in dem Bereich eines Wäschetrockners entstanden ist. Aufgrund dessen Zerstörungsgrads können keine näheren Angaben dazu gemacht werden.

