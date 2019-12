Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weißenberg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter junger Fahrerin

Weißenberg (ots)

Eine 23-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die K38 aus Fahrtrichtung Breitscheid-Rabenscheid (Hessen) in Richtung Liebenscheid-Weißenberg. Ausgangs einer abschüssigen Rechtskurve kommt die Fahrerin aufgrund von Eisglätte von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

