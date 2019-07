Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Ein Fahrradfahrer stürzte am Dienstagnachmittag im Bereich Kuhgasse/Gutenbergstraße. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15:30 Uhr war der 28-Jährige aus Langerwehe auf der Kuhgasse mit seinem Rad unterwegs. Nach seinen Angaben erhielt er kurz vor der Rechtskurve in Richtung Gutenbergstraße von hinten einen Stoß gegen sein Rad. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Als er sich nach einigen Sekunden wieder aufgerappelt hatte, war niemand mehr in der Nähe. Nach der Anzeigenaufnahme begab sich der 28-Jährige selbständig in ein Krankenhaus.

Wer oder was den Anstoß verursacht haben könnte, ist unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

