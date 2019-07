Polizei Düren

POL-DN: Beim Wenden mit Motorroller zusammengestoßen

Düren (ots)

Ein Wendemanöver ging Montagvormittag schief. Eine Autofahrerin stieß dabei mit einem Motorroller zusammen. Dessen Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt.

Gegen 10:10 Uhr wollte eine 40-jährige Dürenerin vom Fahrbahnrand der Arnoldsweilerstraße wenden, um in Richtung Stadtmitte zu fahren. Nach ihren Angaben sah sie auch die sich nähernde Rollerfahrerin im Rückspiegel. Da sie davon ausging, dass deren Geschwindigkeit gering genug ist, um gefahrlos zu wenden, fuhr sie an. Dabei verschätzte sie sich jedoch. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Rollerfahrerin, eine 56-jährige Dürenerin, stürzte und wurde verletzt. Mit einem RTW wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, das sie voraussichtlich leicht verletzt wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1100 Euro.

