Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Kreuz vom Grabstein entwendet

Dudenhofen (ots)

13. bis 23.03.2019. An einem Grabstein auf dem Friedhof in Dudenhofen wurde ein Bronzekreuz mit verankertem Stab abgerissen. Das Kreuz wurde zwar in der Nähe des Grabes aufgefunden, der Stab wurde jedoch entwendet. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Friedhof wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der unter Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

