FW-OE: Kaminbrand in Grevenbrück - Feuerwehrmann absichtlich angefahren

Am Freitag, den 22.02.2019 wurde die Feuerwehr Lennestadt zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Nach der Erkundung wurde sofort ein Löschangriff aufgebaut und der Kamin durch die Feuerwehr gekehrt. Zwischenzeitlich musste ein Rettungswagen für den gesundheitlich angeschlagen Hausbesitzer nachalarmiert werden, da dieser kollabiert war. Ein Transport in ein Krankenhaus war letztendlich nicht nötig. Während des laufenden Einsatzes kam es zu einem Zwischenfall mit einem uneinsichtigen Autofahrer, bei dem ein Feuerwehrmann verletzt wurde. Der Fahrer wollte durch die Einsatzstelle fahren, wurde dann aber durch einen Feuerwehrmann darauf hingewiesen das dies momentan nicht möglich sei. Darauf fuhr der Fahrer dem Feuerwehrkameraden mutwillig über den Fuß und entfernte sich von der Einsatzstelle. Der Feuerwehrmann wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Altenhundem gebracht. Er zog sich Prellungen und Quetschung an Bein und Fuß zu, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den flüchtigen Fahrer eingeleitet. Die Einsatzstelle wurde abschließend an den Bezirksschonsteinfeger übergeben. Im Einsatz waren die Löschgruppe Grevenbrück, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

