POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Otterbach (ots) - Unbekannte sind am Freitagabend in der Rotenbergerstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen.

Zeugen hörten am Abend verdächtige Geräusche aus einer Wohnung. Etwa eine dreiviertel Stunde lang habe eine Nachbarin Trampeln in der Wohnung über ihr gehört. Dies sei untypisch gewesen. Die Frau dachte sich nichts dabei, bis die Wohnungsinhaberin heimkehrte und feststellte, dass Einbrecher in ihrer Wohnung waren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell