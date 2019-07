Polizei Düren

POL-DN: Im Burgauer Wald überfallen - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Gestern Abend lauerte eine sechsköpfige, teils maskierte Gruppe Männer zwei 21-Jährigen im Burgauer Wald auf und raubte sie aus.

Die beiden 21 Jahre alten Männer, einer aus Merzenich, einer aus Düren, waren gestern gegen 18:45 Uhr im Wald spazieren, weil sie sich an einer Hütte mit Freunden treffen wollten. Am Zugang des Waldes, oberhalb des Tierheims, unweit der L 327 seien plötzlich sechs Personen aus einem Gebüsch gesprungen und hätten auf sie eingeschlagen. Nachdem die Täter den jungen Männern Schlüssel, Geldbörsen und ein Handy abgenommen hätten, seien sie in Richtung Am Sandberg durch den Wald geflüchtet. Die 21-Jährigen gaben an, dass zwei der sechs Männer maskiert waren. Der junge Mann aus Merzenich beschrieb einen der Täter als 170 cm groß, mit korpulenter Statur, braunen kurzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild. Er soll ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans getragen haben.

Die beiden Geschädigten liefen nach der Tat zu einem nahegelegenen Supermarkt, um von dort aus die Polizei zu verständigen. Diese sicherte dann Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der geschädigte Dürener wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Er wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder in der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell