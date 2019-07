Polizei Düren

POL-DN: Männer gehen geparkte Pkw an und beleidigen Polizisten

Düren (ots)

In der Nacht zu heute beschädigten zwei junge Männer geparkte Fahrzeuge. Bei Eintreffen der Polizisten beleidigten sie diese und einer der beiden versuchte zu flüchten. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

Gegen 02:00 Uhr meldete eine Zeugin, dass zwei Männer auf geparkte Pkw in der Aachener Straße klettern würden und diese so beschädigten. Schon bei der Anfahrt hörten die Beamten wüste Beschimpfungen, die gegen die Polizei gerichtet waren. Auf Höhe eines Autohauses sahen sie schließlich, wie sich ein Mann an einem geparkten Wagen zu schaffen machte. Als die Beamten sich dem Fahrzeug nährten, saßen zwei Männer darin, einer der beiden öffnete plötzlich die Beifahrertür und versuchte dann zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten holten ihn ein und fixierten den 20 Jahre alten Dürener. Auch der andere Mann, ein 18-Jähriger aus Vettweiß, wurde nach dem Aussteigen fixiert und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Beide hatten Alkohol konsumiert und gaben an, dass der 20-Jährige auf mindestens drei geparkte Pkw geklettert war. Der Wagen, in dem beide schließlich saßen, sei nicht abgeschlossen gewesen. Keiner von beiden stritt ab, dass es Beleidigungen in Richtung der Polizisten gegeben hatte, allerdings wollte auch niemand derjenige gewesen sein, der die Ausrufe getätigt hatte. Einen Grund für die Sachbeschädigung gaben die beiden nicht an. Es wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung gefertigt.

