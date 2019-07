Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am Vormittag

Merzenich (ots)

Am Freitagvormittag gelang es bislang unbekannten Tätern, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Arnoldsweilerweg einzudringen. Die Polizei ermittelt und bitte um Hinweise.

Gegen 12:45 Uhr stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses fest, dass die Eingangstür ihrer Nachbarin offen stand und augenscheinlich gewaltsam geöffnet worden war. Sie verständigte die Polizei, und die Beamten fanden Aufbruchspuren am Türschloss. Die Geschädigte traf später ebenfalls zu Hause ein und konnte den Tatzeitraum eingrenzen: Sie hatte ihre Wohnung gegen 08:00 Uhr am Morgen verlassen.

Hinweise auf den oder die Täter, die auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude gelangt waren, liegen derzeit nicht vor. Verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen melden aufmerksame Zeugen bitte an die Notrufnummer 110 Jeder Hinweis zählt!

Polizei Düren

