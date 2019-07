Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Unbekannte stehlen 14 Pferdesättel

Bawinkel (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es auf dem Gelände des Reit-und Fahrvereins in der Straße Am Sportplatz zu einem Einbruch gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum. Dort brachen sie sämtliche Gitterschränke auf und stahlen 14 Pferdesättel sowie weitere Reitutensilien.

Am Donnerstagabend sind gegen 23:00 Uhr in unmittelbarer Tatortnähe mehrere männliche Personen aufgefallen. An der Osterbrocker Straße stellten sie ein Fahrzeug ab und begaben sich auf ein dortiges Grundstück. Als sie von einem Anwohner angesprochen wurden, fuhren sie mit ihrem PKW in unbekannte Richtung davon. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund des abgestellten Fahrzeugs abbremsen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

