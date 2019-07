Polizei Düren

POL-DN: Zwei versuchte Einbrüche in Inden

Inden/Altdorf, Lamersdorf (ots)

Am Freitagmorgen wurden in den benachbarten Ortschaften zwei versuchte Einbrüche festgestellt. In Lamersdorf wurden zwei verdächtige Männer gesehen.

Gegen 08:00 Uhr bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Straße "In den Benden" in Inden/Altdorf, dass sich jemand an seiner Haustür zu schaffen gemacht hatte. Nach 21:00 Uhr am Vorabend müssen der oder die Unbekannten versucht haben, die Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Kurz vor 10:00 Uhr wurde eine Zeugin auf zwei Männer aufmerksam, die vor der Eingangstür eines Wohnhauses an der Mittelstraße in Lamersdorf hockten. Als die Zeugin auf ihr Bauchgefühl hörte, die Verdächtigen ansprach und damit drohte, die Polizei zu informieren, liefen die beiden in Richtung Ortsmitte davon. Was genau sie an der Haustür getan hatten, wurde bei einer späteren polizeilichen Spurensuche klar: Hebelmarken an der Tür zeugten von einem Einbruchsversuch. Einer der Unbekannten war etwa 35 Jahre alt und von schlanker, durchtrainierte Statur. Er war etwa 1,84 m groß, hatte kurz rasiertes dunkles Haar und war bekleidet mit einem beige karierten Hemd sowie einer dunklen Hose. Sein Begleiter war mit geschätzten 1,78 m etwas kleiner. Sein Alter wird auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er war ebenfalls schlank uns hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem hellblauen (Jeans-)Hemd und einer dunklen Hose. Außerdem trug er eine Plastiktüte bei sich. Beide werden als südländisch aussehende Typen beschrieben.

Wer hat die beiden Verdächtigen gesehen oder weitere Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden jederzeit unter der Notrufnummer 110 entgegen genommen.

