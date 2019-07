Polizei Düren

POL-DN: Einbruch und Sachbeschädigungen in der Glashüttenstraße

Düren (ots)

Einbrecher gingen von Freitag auf Samstag mehrere Gebäude auf dem Gelände der alten Glasfabrik an. Im näheren Umkreis wurden außerdem zwei geparkte Autos beschädigt.

In der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, haben Unbekannte das Fenster eines Fabrikgebäudes mit einem Ziegelstein eingeworfen. Außerdem stellte man Hebelspuren am Fenster eines anliegenden Gebäudes auf dem Gelände fest. Zudem wurden zwei in der Glashüttenstraße geparkte Pkw vermutlich im selben Tatzeitraum beschädigt. Dellen in Kotflügel und Motorhaube waren festzustellen. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

