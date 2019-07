Polizei Düren

POL-DN: Pkw fährt Kind auf Fahrrad beim Abbiegen an

Düren (ots)

Als ein Autofahrer gestern gegen 17:15 Uhr in eine Grundstückseinfahrt abbiegen möchte, kollidiert er mit einem 10-jährigen Radfahrer.

Der 22 Jahre alte Autofahrer aus Aachen und seine Beifahrerin fuhren aus Richtung Karlstraße auf der Alten Jülicher Straße und wollten rechts auf ein Grundstück abbiegen. Um in die Einfahrt zu gelangen, muss man an dieser Stelle einen Gehweg überfahren. Auf diesem Gehweg war ein 10 Jahre alter Junge aus Düren mit seinem Fahrrad unterwegs. Er kam aus Richtung Bretzelnweg. Er sagte, dass das Auto plötzlich vor ihm aufgetaucht sei und dass er nicht mehr habe bremsen können. Durch den Zusammenstoß wurde der 10-Jährige zu Fall gebracht und leicht verletzt. Nachdem ein Rettungswagen ihn vor Ort versorgt hatte, konnte er seiner Mutter übergeben werden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

