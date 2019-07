Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher erkannt und festgenommen

Düren (ots)

Kriminalbeamte erkannten am Montagnachmittag zwei Jugendliche auf der Girbelsrather Straße, auf die die Beschreibung zweier gesuchter Wohnungseinbrecher passte. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Manchmal ist ein Ermittlungserfolg auch vom Zufall abhängig, und dieser kam zwei Beamten der Dürener Kriminalwache am Montagnachmittag zu Hilfe. Bereits am Sonntag hatten die beiden Kriminalpolizisten an einem Einbruchstatort in der Girbelsrather Straße nach Spuren gesucht und von Zeugen eine Beschreibung zweier Verdächtiger erhalten (siehe Pressemeldung "Tatverdächtige eines Einbruchversuchs flüchtig" vom 22.07.2019). Als die beiden Kollegen am Montagnachmittag von der Spurensuche an einem Einbruchstatort in der Yorckstraße kamen und durch die Girbelsrather Straße fuhren, entdeckten sie zufällig auf einer Mauer sitzend zwei Jugendliche, auf die die Personenbeschreibung vom Vortag nahezu perfekt passte. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungs wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Hier fand ein Abgleich der beiden mit Fotos statt, die ein Zeuge am Sonntag von den Tatverdächtigen gemacht hatte. Hiernach blieb kein Zweifel mehr übrig: es handelte sich um die Einbrecher von Sonntag. Mehr noch: Erste Ermittlungen lieferten Verdachtsmomente dafür, dass sie möglicherweise auch als Täter für den Einbruch in die Wohnung an der Yorckstraße in Betracht kommen, den die Beamten kurz vor der Festnahme untersucht hatten. Hier war am Montagmittag unbemerkt eingebrochen worden, während der xx Jahre alte Sohn mit einem Freund im Wohnzimmer vor dem TV-Gerät saß und in das Spiel mit einer Spielekonsole vertieft war.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft blieben die in Düren wohnhaften Jugendlichen vorläufig festgenommen. Sie werden im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden wird.

