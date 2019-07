Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwarzes Mountainbike gestohlen - Leergut entwendet

Fulda (ots)

Schwarzes Mountainbike gestohlen

FULDA. In der Kanalstraße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (17.7), zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke "Serious Shoreline" im Wert von rund 500 Euro. Das Fahrrad war im Tatzeitraum mit einem Schloss am Metallschutz eines Baumes gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Leergut entwendet

EBERSBURG. Rund 74 Kisten Leergut stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (17.7.) vom Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Marienstraße im Ebersburger Ortsteil Weyhers. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

