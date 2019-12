Polizei Mettmann

POL-ME: Auf geparkten VW-Bulli aufgefahren - hoher Sachschaden - Langenfeld - 1912046

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend des 06.12.2019 gegen 23.50 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem PKW Jaguar die Opladener Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Leverkusen. Kurz nach der Kreuzung Steinstraße übersah die 52-jährige Leverkusenerin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Bulli. Bei leichtem Nieselregen fuhr sie in Höhe der Hausnummer 159 auf das Heck des geparkten VW-Busses eines 51-jährigen Monheimers ungebremst auf. An dem Jaguar entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. An dem VW-Bus entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallfahrerin fest. Gegen die Leverkusenerin wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Verkehrskommissariat Süd erhielt Kenntnis und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell