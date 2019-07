Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger sind bestürzt nach gefährlichem Fahrmanöver

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, den 08.07.2019, gefährdete ein Autofahrer sich und weitere Verkehrsteilnehmer, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Notpfortenstraße abbog und dabei mit seinem Fahrzeug ins Driften geriet.

Zwei 54- und 56-jährige Bielefelder hielten sich fußläufig an der Einmündung von der Alfred-Bozi-Straße in die Notpfortenstraße auf. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein Fahrer mit seinem 3er BMW auf der Alfred-Bozi-Straße stadtauswärts und riss auf Höhe der Einmündung das Lenkrad rum. Mit quietschenden Reifen bog er nach links in die Notpfortenstraße ab. Bei dem Abbiegemanöver geriet das Fahrzeug ins Driften und fuhr seitlich auf das Bielefelder Paar zu. Die beiden Passanten sahen das Auto auf sie zurasen und befürchteten, von dem außer Kontrolle geratenen Fahrzeug getroffen zu werden. Zu dem Zusammenstoß kam es nicht, da der Fahrer im letzten Moment die Kontrolle über das Auto wieder erlangte. Zeugen beobachteten das rücksichtslose Verhalten und sahen, wie der Fahrer des BMW vor einem Imbiss hielt und zusammen mit einem Beifahrer ausstieg. Nur kurze Zeit später suchten Polizeibeamte den 27-jährigen Rietberger in dem Imbiss auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahrers. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

