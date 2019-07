Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei lobt vorbildliches Verhalten im Pannenfall

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2 / Bad Oeynhausen-

Am Sonntag, den 07.07.2019 gegen 18:30 Uhr erhielten Polizeibeamte der Autobahnwache Herford den Einsatz, sich auf der A 2 in der Nähe des Autobahnkreuzes Bad Oeynhausen um einen PKW mit Anhänger zu kümmern, bei dem das Stützrad des Hängers abgebrochen war und nun auf der Fahrbahn lag.

Bei Eintreffen der Beamten am Einsatzort, lag das zerbrochene Stützrad glücklicherweise ganz am linken Fahrbahnrand, an der Schutzplanke.

Etwa 200 Meter weiter wollten die Beamten ihren Augen zuerst nicht trauen:

Das Warndreieck stand richtig zusammengebaut über 150 Meter vor dem Havaristen. Der Fahrer hatte das Gespann sogar in einer Nothaltebucht bei einer Notrufsäule abgestellt.

Neben dem Auto, im Grünstreifen hinter der Schutzplanke, standen alle Insassen des Fahrzeugs. Jeder trug eine Warnweste, sogar der Säugling auf dem Arm.

Die Beamten lobten das vorbildliche Verhalten, dass die Polizisten leider fast nie zu sehen bekommen.

Werden überhaupt Warndreiecke mitgeführt, werden diese häufig nicht richtig zusammengesteckt, und auch nur selten im nötigen Abstand aufgestellt.

Es kommt sogar häufig vor, dass verlorenes Gepäck oder Fahrzeugteile von den Fahrern selbstständig im fließenden Autobahnverkehr von der Fahrbahn gesammelt werden.

Ein Unterfangen, das selbst für gut ausgebildete Autobahnpolizisten aufgrund von Fehlverhalten ungeduldiger Verkehrsteilnehmer immer wieder Lebensgefahr bedeutet.

Umso mehr freuten sich die Beamten, auf Menschen zu treffen, die in einer für sie nicht alltäglichen Situation "wirklich alles richtig gemacht" hatten.

Nach einem Händedruck und mit dem ramponiert Stützrad im Gepäck konnte die Fahrt für alle Beteiligten weitergehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell