Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Weihnachtsmarkthütten

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Steinweg 19.12.2019 - 20.12.2019

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in mindestens drei Verkaufsstände von Beschickern des Gifhorner Weihnachtsmarktes in der Fußgängerzone ein.

Alle drei Holzbuden liegen in unmittelbarer Nähe der Hindenburgstraße/Michael-Clare-Straße bzw. des Busbahnhofes mittig der FuZo. In allen Fällen erbeuteten die Diebe jeweils nur geringe Bargeldbeträge.

Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstagabend, 19.10 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr. Um sachdienliche Hinweise hierzu bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

