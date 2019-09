Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und unterlaubten Entfernen vom Unfallort

Bad Pyrmont (ots)

Am 14.09.2019, gegen 06.50 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle telefonisch mitgeteilt, dass soeben ein älterer VW Golf im Kurvenbereich Bismarckstraße/Am Helvetiushügel, geradeaus gefahren und in ein Garagentor gekracht sei. Der Golf habe anschließend zurückgesetzt und sei in Richtung Schellenstraße davongefahren. Das markante Kennzeichen wurde ebenfalls gemeldet. Am Unfallort wurden zwar keine Brems- oder Schleuderspuren, dafür aber Fahrzeugteile eines beschädigten Pkw vorgefunden. Bei der Halterüberprüfung (ca. 500 Meter entfernt) wurde das unfallbeschädigte Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand angetroffen. Motor und Auspuff waren noch warm. Nach längeren Diskussionen räumte der Fahrzeughalter, ein 33-jähriger Mann aus Bad Pyrmont, schließlich ein, selbst gefahren zu sein. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Vom Fahrzeugführer wurden zwei Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

