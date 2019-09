Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: PKW-Diebstähle, Zeugen gesucht

Salzhemmendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.09.19, erfolgte am Abend in Salzhemmendorf ein Einbruch in ein Autohaus am Quellweg. Mit vorgefundenen Schlüsseln wurde von dort ein Ford Transit Kastenwagen, weiß, mit HF- Kennzeichen entwendet, der am 13.09.19 auf dem Parkplatz des Netto-Marktes aufgefunden wurde.

Vom Gelände des Autohauses fehlt ein weiterer weißer Ford Transit Kastenwagen, Kennzeichen CB - OP ... . Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges gingen bei der Polizei bisher nicht ein.

Ein PKW Mercedes E 220 CDI, graue Limousine, Kennzeichen H - TT ...., wurde ebenfalls vom Gelände des Autohauses mit dem Originalschlüssel entwendet und bisher nicht wieder aufgefunden.

Zeugen geben an, dieses Fahrzeug am Freitag, 13.09.19, besetzt mit einer männlichen Person, frühmorgens noch in der Ortschaft Salzhemmendorf gesehen zu haben.

Wer kann Angaben zu der Tat bzw. dem Abstellort der Fahrzeuge machen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Münder, Tel.: 05042/93310 oder die Polizei Salzhemmendorf, Tel.: 05153/5122.

