Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW beschädigt

Bad Marienberg

Der Geschädigte stellte seinen PKW, Skoda Oktavia, am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Langenbacher Straße 24, Bad Marienberg. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug hinten links fest. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher hatte vermutlich beim Ein-/ Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchiert und sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580).

